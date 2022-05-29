Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde 45 kişi yaralandı

29 Mayıs 2022 Pazar, 22:41

Kudüs’te fanatik Yahudilerin Kudüs Günü sebebiyle düzenledikleri Bayrak Yürüyüşü, yahudilerin Şam Kapısı’nda toplanmaya başladığı saatlerde gerginliğe sebep oldu. Başlayan gerginlik, yürüyüşün başlaması ile giderek arttı. Şu ana kadar çıkan olaylarda 5’i polis, 40’ı Filistinli toplam 45 kişi yaralanırken, 50’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 40 yaralıdan 15’inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis güçleri, herhangi bir şiddet veya düzensizliğe karşı kararlı ve tavizsiz bir müdahale ile bölgede düzen ve güvenliği sağlamak için çalışmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bir polis sözcüsü ise, İsrail polisinin Bayrak Yürüyüşü’ne "50 binden fazla kişinin" katıldığını tahmin ettiğini belirtti.

BAŞBAKAN BENETT’TEN “SIFIR TOLERANS” EMRİ

İsrail Başbakanı Naftali Benett’in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bayrak Yürüyüşü’nde kolluk kuvvetlerine "aşırılık yanlılarının şiddet veya provokasyonlarına sıfır tolerans göstermelerini" emrettiği ifade edilerek, katılımcıların büyük çoğunluğunun kutlama için yürüyüşe katıldığı fakat aşırılık yanlısı azınlıkların da yürüyüşte olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Herhangi bir şiddet vakası, kovuşturma da dahil olmak üzere tüm ciddiyetle ele alınacaktır” denildi.

ŞEYH CERRAH MAHALLESİ’NDE DE ÇATIŞMA

Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde fanatik Yahudiler ile Filistinliler arasında da şiddet olayları patlak verdi.

Fanatik Yahudilerin Şeyh Cerrah’ta bulunan Filistinlilere taşla saldırdığı aktarıldı.

Doğu Kudüs’ün Isawiya Mahallesi’nde ise iki İsrail otobüsüne Filistinliler tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Otobüslerden birinin seyir halindeyken ateşe verildiği görüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu otobüslerin yanlışlıkla söz konusu mahalleye girdiği belirtilerek, otobüslerde yolcu olmadığı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÇATIŞMALAR 11 GÜN SÜRDÜ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Bayrak Yürüyüşü nedeniyle İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda en az 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.