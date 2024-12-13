Kullandığı ilaç kumara bağımlı yaptı: Hastaya tazminat ödendi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:46

İngiltere'de bir hastaya, Parkinson için kullandığı ilacın 'kontrol edilemez' bir kumar bağımlılığını tetiklediği gerekçesiyle 70 bin sterlin tazminat ödendi.

The Independent'in haberine göre, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Parkinson ilacı reçete edilen bir hastada 'kontrol edilemez' bir kumar bağımlılığının ortaya çıkması üzerine kendisine on binlerce sterlin ödeme yaptı.

Hampshire'da yaşayan 66 yaşındaki Philip Stevens'a, Ropinirole isimli ilaç reçete edildi. Görülen davanın ardından NHS, Stevens'a, ilaç sebebiyle 'dürtü kontrol bozukluğu' yaşaması, kumar sitelerinde ve pahalı kıyafetler için binlerce sterlin harcaması üzerine 70 bin sterlin ödeme yaptı.

AT YARIŞI SEVGİSİ 'KONTROLDEN ÇIKTI'

NHS'e göre, 'dürtü kontrol bozukluğu' ilacın yan etkileri arasında yer alıyor. Hastalardan kontrolsüz bir şekilde yemek yemeye, kumar oynamaya, alışveriş yapmaya ya da yüksek bir cinsel istek duymaya başlamaları halinde bir uzmana başvurmaları isteniyor.

1995 yılında MS tanısı konulan Stevens'a da durumunun 2015 yılında kötüleşmeye başlamasından ve çalışamaz hale gelmesinden iki yıl sonra, huzursuz bacak sendromu şikayeti için söz konusu ilaç reçete edildi. Ancak, Stevens'ın iddiasına göre, Ropinirole ilacı kendisine reçete edilirken sağlık çalışanları kendisini yan etkiler konusunda uyarmadı.

Daha önce de at yarışlarının müdavimi olan hasta, ilacı almaya başladıktan sonra daha sık bir şekilde at yarışı oynamaya başladı. Bir süre sonra ise durum 'kontrolden çıktı'. Stevens, bu süreçte telefonundaki uygulamadan düzenli olarak kumar oynamaya başladı.

Gece yarısı uyanan adam 'ne konuda bahis oynayabilirse' o konuda bahis ve kumar oynamaya da başladı. Dört yıl içinde bu sebeple binlerce sterlin harcadı.

GERİÇEKİLME STEMPTOMLARI: ÇOCUKLARINDAN DNA TESTİ İSTEDİ

Stevens, bu süreçte pahalı kıyafetler ve aksesuarlar satın alma dürtüsünü de bastıramaz hale geldi, bunun için de binlerce sterlin harcadı. Her hafta üç gün süren balıkçılık gezilerine çıktığını anlatan hasta, daha önce keyif aldığı şeylerin birer takıntıya dönüştüğünü, örneğin at yarışı ve balık tutmanın artık kendisine keyif değil suçluluk duygusu veren bir şey olduğunu ifade etti. Stevens, artık ilaçtan önceki insan olmadığını anlattı.

Ekim 2021'de bir nörolog, Stevens'a zorlayıcı (kompulsif) yan etkiler yaşayıp yaşamadığını sordu. O da doktora kumar oynadığından bahsetti. Doktor, Stevens'a ilacı derhal bırakmasını tavsiye etti.

Kendi hekimine başvuran Stevens'a ise geriçekilme semptomları konusunda hiçbir tavsiyede bulunulmadı. NHS'e göre, söz konusu ilaç aniden bırakıldığında, ruh halinde dalgalanmalar, yorgunluk, terleme ve ağrı gibi geriçekilme semptomlarına sebep olabiliyor.

Stevens, kumar oynama ve kıyafet alma dürtüsünün ilacı bıraktıktan iki gün sonra azalmaya başladığını ancak beş ay boyunca da geriçekilme semptomlarından mustarip olduğunu anlattı.

Stevens, bu süreçte, aşırı yorgunluk, paranoya ve halüsinasyonlar yaşadı, eşini, evini ve çocuklarını tanıyamadı. Çocuklarının kendisinin olduğuna inanmayıp DNA testi de isteyen adam, sonunda depresyona girdi ve intihar eğilimi geliştirdi.

TAZMİNAT KARARI

Stevens'ın hukuki yollara başvurmasının ardından, kendisini temsil eden Leigh Day isimli hukuk firmasının da desteğiyle 2023 yılında kendisine ödeme yapılmasına karar verildi.