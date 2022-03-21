Kullandığı uyuşturucuyu beğenmeyip polise test ettirmek istedi, tutuklandı

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:15

Florida'da yaşayan Thomas Eugene Colucci, satın aldığı uyuşturucu maddenin sahte olduğunu düşünüp polisi aradı. Polis ekiplerinden metamfetamini test etmesini isteyen Colucci 10 Mart'ta tutuklandı.

Hernando County Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Colucci, bir barda uyuşturucu madde satın aldı. Floridalı adam uyuşturucuyu kullandıktan sonra kendisine "banyo tuzu" satıldığını düşünmeye başladı. Polisle temasa geçen Colucci, "metamfetaminin test edilmesi için" birinin gönderilmesini talep etti.

ELİNDEKİNİN BANYO TUZU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Colucci eve gelen yetkililere "deneyimli bir uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, daha önce metamfetamin kullandığını, nasıl hissettirmesi gerektiğini bildiğini ve elindekinin aslında banyo tuzu olduğunu" söyledi. Maddenin başka kişiler tarafından satın alınmasını önlemek için test edilmesini istediğini polis memurlarına iletti.

TESTTE METAMFETAMİN ÇIKTI

Öte yandan yapılan test, maddenin metamfetamin olduğunu ortaya koydu. Bunun ardından Colucci tutuklandı. Şerif Bürosu, konu hakkındaki açıklamasını "Böyle bir şeyi uyduramazsınız" ifadesiyle paylaştı:

"Elinizdeki uyuşturucunun gerçekliğinden endişeniz varsa Hernando County Şerif Bürosu, size ücretsiz test hizmeti vermekten memnuniyet duyar."

Facebook'taki gönderinin altında benzer hikayeler anlatıldı. Yorum atan bir kişi "Önceden bir hastanenin laboratuvarında çalışıyordum. Bir adam gelip az önce satın aldığı maddeyi test etmemizi istedi. Onu, polise ait adli laboratuvara yönlendirdim" diye yazdı. Bir başka kişi de "Uyuşturucu etkisi altındaki kişiler akıllıca seçimler yapmaz" dedi.