Kullandığı uyuşturucuyu beğenmeyip polise test ettirmek istedi, tutuklandı
ABD'de bir bardan uyuşturucu madde alan kişi, uyuşturucuyu kullanınca kendisine 'banyo tuzu' satıldığını düşünmeye başlayıp polisi aradı. Maddenin test edilmesini isteyen kişi, tutuklandı. Tutuklanan Thomas Eugene Colucci'nin kefalet bedeli 7 bin dolar olarak belirlendi.
Florida'da yaşayan Thomas Eugene Colucci, satın aldığı uyuşturucu maddenin sahte olduğunu düşünüp polisi aradı. Polis ekiplerinden metamfetamini test etmesini isteyen Colucci 10 Mart'ta tutuklandı.
Hernando County Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Colucci, bir barda uyuşturucu madde satın aldı. Floridalı adam uyuşturucuyu kullandıktan sonra kendisine "banyo tuzu" satıldığını düşünmeye başladı. Polisle temasa geçen Colucci, "metamfetaminin test edilmesi için" birinin gönderilmesini talep etti.
ELİNDEKİNİN BANYO TUZU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Colucci eve gelen yetkililere "deneyimli bir uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, daha önce metamfetamin kullandığını, nasıl hissettirmesi gerektiğini bildiğini ve elindekinin aslında banyo tuzu olduğunu" söyledi. Maddenin başka kişiler tarafından satın alınmasını önlemek için test edilmesini istediğini polis memurlarına iletti.
TESTTE METAMFETAMİN ÇIKTI
Öte yandan yapılan test, maddenin metamfetamin olduğunu ortaya koydu. Bunun ardından Colucci tutuklandı. Şerif Bürosu, konu hakkındaki açıklamasını "Böyle bir şeyi uyduramazsınız" ifadesiyle paylaştı:
"Elinizdeki uyuşturucunun gerçekliğinden endişeniz varsa Hernando County Şerif Bürosu, size ücretsiz test hizmeti vermekten memnuniyet duyar."
Facebook'taki gönderinin altında benzer hikayeler anlatıldı. Yorum atan bir kişi "Önceden bir hastanenin laboratuvarında çalışıyordum. Bir adam gelip az önce satın aldığı maddeyi test etmemizi istedi. Onu, polise ait adli laboratuvara yönlendirdim" diye yazdı. Bir başka kişi de "Uyuşturucu etkisi altındaki kişiler akıllıca seçimler yapmaz" dedi.
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