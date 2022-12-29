Kumarhanede yangın: 10 ölü 30 yaralı
Kamboçya'da otel kumarhanesinde yangın çıktı. Yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Tayland sınırında bulunan "Grand Diamınd City" otelinin kumarhanesinde yangın çıktı. Kamboçya polisi, yangında 10 kişinin öldüğünü 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
AFP'nin haberine göre, 400 kişinin çalıştığı düşünülen oteli alevler sararken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı.
Yerel medya yangın sırasında kumarhanede yabancı uyrukluların bulunduğunu bildirdi.
Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, yerel yetkililerle yakın koordinasyon içinde olduklarını ve yaralıların Tayland'ın Sa Kaeo eyaletindeki hastanelere nakledildiğini söyledi.
Taylandlı kaynak, "Tayland tarafından itfaiye araçları da gönderilen yangın, kontrol altına almaya çalışılıyor" dedi.
Taylandlı kurtarma grubu Ruamkatanyu Vakfı'ndan bir gönüllü, yangının birinci katta başladığını ancak halılar boyunca hızla yayılarak çok katlı binaya sıçradığını söyledi.
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