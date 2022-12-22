Rus uçak gemisinde yangın: Mürettebatlar tahliye edildi

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:59

Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da yangın çıktı.

Yangının ardından gemideki mürettabatların tahliye edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Yangın, itfaiyecilerin tersaneye gitmesinin ardından saat 11:30 itibariyle söndürülerek, geminin büyük hasar görmesi önlendi.

Amiral Kuznetsov gemisi, onarım ve bakım çalışmaları için Murmansk'taki Zvyozdochka tersanesine demirlenmişti.

2019'da da yangın çıkan uçak gemisinde bu seferki yangının iskele tarafındaki kabinlerde patlak verdiği bildirildi.

"HASAR MEYDANA GELMEDİ"

Gemi inşa, onarım ve bakım şirketi United Shipbuilding Corporation'ın (USC) Direktörü Aleksii Rahmanov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada yangının onarım çalışmaları sırasında meydana geldiğini söyledi.

Rahmanov, "Yangın, saat 11.30'da tesis bölgesinde bulunan personel ve itfaiye temsilcileri tarafından söndürüldü. Hasar kontrol sistemi hızlı bir şekilde çalıştı, herhangi bir hasar meydana gelmedi" dedi.

2024'TE YENİDEN HİZMETE GİRECEK

Amiral Kuznetsov'un büyük onarım çalışmalarının ardından 2024 yılında yeniden hizmete girmesi planlanıyor.

Geminin, 1985 yılında denize indirildiğinden bu yana arıza ve aksaklıklarla boğuştuğu belirtiliyor.

Aralık 2019'da gemide çıkan yangın 11 kişinin yaralanmasına ve geminin ağır hasar görmesine yol açmıştı.