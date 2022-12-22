Rus uçak gemisinde yangın: Mürettebatlar tahliye edildi
Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da yangın çıkmasının ardından gemideki mürettebatların tahliye edildiği bildirildi.
Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da yangın çıktı.
Yangının ardından gemideki mürettabatların tahliye edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Yangın, itfaiyecilerin tersaneye gitmesinin ardından saat 11:30 itibariyle söndürülerek, geminin büyük hasar görmesi önlendi.
Amiral Kuznetsov gemisi, onarım ve bakım çalışmaları için Murmansk'taki Zvyozdochka tersanesine demirlenmişti.
2019'da da yangın çıkan uçak gemisinde bu seferki yangının iskele tarafındaki kabinlerde patlak verdiği bildirildi.
"HASAR MEYDANA GELMEDİ"
Gemi inşa, onarım ve bakım şirketi United Shipbuilding Corporation'ın (USC) Direktörü Aleksii Rahmanov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada yangının onarım çalışmaları sırasında meydana geldiğini söyledi.
Rahmanov, "Yangın, saat 11.30'da tesis bölgesinde bulunan personel ve itfaiye temsilcileri tarafından söndürüldü. Hasar kontrol sistemi hızlı bir şekilde çalıştı, herhangi bir hasar meydana gelmedi" dedi.
2024'TE YENİDEN HİZMETE GİRECEK
Amiral Kuznetsov'un büyük onarım çalışmalarının ardından 2024 yılında yeniden hizmete girmesi planlanıyor.
Geminin, 1985 yılında denize indirildiğinden bu yana arıza ve aksaklıklarla boğuştuğu belirtiliyor.
Aralık 2019'da gemide çıkan yangın 11 kişinin yaralanmasına ve geminin ağır hasar görmesine yol açmıştı.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı