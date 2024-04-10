Kurbağaların yeni bir tuhaf özelliği keşfedildi

Brezilya'da bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışmada kurbağaların çığlık attığını, ancak insanların onları duyamadığını ortaya çıkardı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:04
Kurbağaların yeni bir tuhaf özelliği keşfedildi
Abone Ol google-news

Bilim insanları, bazı kurbağaların diğer hayvanlar için kulak tırmalayıcı bir sesle çığlık attığını, ancak bu çığlıkların frekansının insanlar tarafından duyulamadığını keşfetti.

Araştırmacılar, Amazon ormanlarında kurbağaları incelerken garip bir şey fark ettiler. Küçük yaprak çöpü kurbağaları sırtlarını kamburlaştırıyor, başlarını geriye atıyor ve ağızlarını genişçe açıyorlardı. Araştırmacılar, çığlık atıyor gibi görünen kurbağaları ilk başta çözemedi. 

Kurbağaları yüksek frekanslı ses kayıt cihazları kullanarak kaydeden araştırmacılar, amfibiler tarafından kullanıldığı belgelenen ilk "savunma ultrasonu" vakasını yakaladı.

Brezilya'nın Campinas Devlet Üniversitesi'nden araştırmacılara göre bu çığlık, yırtıcı hayvanlara göre karşı bir tepki. Bunun, yırtıcıya saldırması için başka bir hayvanı çekmek üzere yapılan bir silahlanma çağrısı olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, özel bir yazılım kullanarak sesi analiz ettiklerinde, 7 kilohertz (kHz) ile 44 kHz arasında bir frekans aralığına sahip olduğunu buldular.

Ekipteki araştırmacılardan Mariana Retuci Pontes, farklı bir araştırma gezisinde benzer davranışlar sergileyen kurbağalar gördüğünü, ancak ultrasonik sesi kaydedecek doğru teknolojiye sahip olmadığını söyledi.


kurbağa haberleri Brezilya haberleri

İlgili Haberler

İspanya - Brezilya karşılaşmasında gol yağmuru!

İspanya - Brezilya karşılaşmasında gol yağmuru!
ABD basını yazdı: 'Eski Brezilya lideri, büyükelçilikte saklandı'

ABD basını yazdı: 'Eski Brezilya lideri, büyükelçilikte saklandı'
Endrick'ten tarihi gol: Brezilya, İngiltere'yi deplasmanda geçti!

Endrick'ten tarihi gol: Brezilya, İngiltere'yi deplasmanda geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'
9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması

9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması
Bursa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı!

Bursa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
Ali Yerlikaya duyurdu... Bayramın son günü bazı araçlara 24 saatlik kısıtlama!

Ali Yerlikaya duyurdu... Bayramın son günü bazı araçlara 24 saatlik kısıtlama!
Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi

Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi
Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de 'çalışan' ilanı verdi: Şartların arasında Türk polisini iyi tanıma yer aldı!

Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de 'çalışan' ilanı verdi: Şartların arasında Türk polisini iyi tanıma yer aldı!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu