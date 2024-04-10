Kurbağaların yeni bir tuhaf özelliği keşfedildi

Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:04

Güncelleme: 10.04.2024 - 17:10

Bilim insanları, bazı kurbağaların diğer hayvanlar için kulak tırmalayıcı bir sesle çığlık attığını, ancak bu çığlıkların frekansının insanlar tarafından duyulamadığını keşfetti.

Araştırmacılar, Amazon ormanlarında kurbağaları incelerken garip bir şey fark ettiler. Küçük yaprak çöpü kurbağaları sırtlarını kamburlaştırıyor, başlarını geriye atıyor ve ağızlarını genişçe açıyorlardı. Araştırmacılar, çığlık atıyor gibi görünen kurbağaları ilk başta çözemedi.

Kurbağaları yüksek frekanslı ses kayıt cihazları kullanarak kaydeden araştırmacılar, amfibiler tarafından kullanıldığı belgelenen ilk "savunma ultrasonu" vakasını yakaladı.

Brezilya'nın Campinas Devlet Üniversitesi'nden araştırmacılara göre bu çığlık, yırtıcı hayvanlara göre karşı bir tepki. Bunun, yırtıcıya saldırması için başka bir hayvanı çekmek üzere yapılan bir silahlanma çağrısı olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, özel bir yazılım kullanarak sesi analiz ettiklerinde, 7 kilohertz (kHz) ile 44 kHz arasında bir frekans aralığına sahip olduğunu buldular.

Ekipteki araştırmacılardan Mariana Retuci Pontes, farklı bir araştırma gezisinde benzer davranışlar sergileyen kurbağalar gördüğünü, ancak ultrasonik sesi kaydedecek doğru teknolojiye sahip olmadığını söyledi.