ABD basını yazdı: 'Eski Brezilya lideri, büyükelçilikte saklandı'

New York Times, Brezilya'nın aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun hakkındaki soruşturmalardan kaçmak için Macaristan'daki büyükelçiliğie sığındığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:16
ABD basını yazdı: 'Eski Brezilya lideri, büyükelçilikte saklandı'
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Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, hakkındaki yasal soruşturmalar sürerken Macaristan'ın Brezilya Büyükelçiliği'nde iki gün geçirdi.

Aşırı sağcı eski başkanın avukatları, dün yaptıkları açıklamada, Bolsonaro'nun Macaristan'ın Brezilya Büyükelçiliğinde "ağırlandığını" savunarak, soruşturmadan kaçmak için sığınak aradığını reddetti.

NTV'nin aktardığına göre, eski liderin savunma ekibi, Bolsonaro'nun soruşturma altındayken şubat ayında yerleşkede "saklandığını" söyleyen New York Times'ın haberine cevaben bir açıklama yaptı.

Bolsonaro'yu elçilik binasındaki video görüntülerini yayınlayan ABD gazetesine göre, aşırı sağcı eski lider, polisin pasaportuna el koyup iki yardımcısını tutuklamasından birkaç gün sonra 12-14 Şubat tarihleri arasında elçilikte kaldı.

Avukatları ise Bolsonaro'nun "bu dost ülkenin yetkilileriyle vakit geçirmek üzere iki gün boyunca Macaristan'ın Brezilya'daki büyükelçiliğinde ağırlandığını" söyledi.

Avukatlar, "Eski başkanın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile iyi bir ilişkisi olduğu kamuoyunca biliniyor" diye de ekledi.

SEÇİM SONRASI BASKINI KIŞKIRTTI

Bolsonaro, 2022 seçimlerindeki rakibi ve mevcut solcu Devlet Başkanı Lula da Silva'nın iktidara gelmesini engellemek için bir "darbe girişimi" kışkırtmıştı. Bolsonaro destekçileri devlet kurumlarına baskın düzenlemişti.

Öte yandan Brezilya federal polisi geçen hafta, Bolsonaro hakkında "Covid-19 aşı kayıtlarında sahtecilik" yaptığı şüphesiyle suç duyurusunda bulundu.

Brezilya'da Covid-19 döneminde rekor seviyede ölüm yaşanmıştı. 

Bolsonaro, pandemi sırasında aşıya karşı çıkmış, sağlık kısıtlamalarını açıkça çiğnemişti.


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