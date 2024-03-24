Endrick'ten tarihi gol: Brezilya, İngiltere'yi deplasmanda geçti!
Brezilya, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere'yi genç yıldız adayı Endrick ile bulduğu golle deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Hazırlık karşılaşmasında Brezilya konuk olduğu İngiltere'yi 1-0 mağlup etti.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 80. dakikada Endrick kaydetti. Endrick bu golle Brezilya kariyerinde ilk kez ağları sarsmış oldu.
WEMBLEY TARİHİNE GEÇTİ
17 yaşındaki Endrick ayrıca Wembley'de uluslararası bir gol atan en genç erkek oyuncu oldu.
İngiltere bir sonraki karşılaşmasında Belçika'yı konuk ederken, Brezilya da İspanya deplasmanına gidecek.
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