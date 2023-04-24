Küresel askeri harcamalar, 2022'de 2,2 trilyon doları aşarak rekor düzeye yükseldi

Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:56

Güncelleme: 24.04.2023 - 07:57

SIPRI'ye göre dünyada savunma harcamaları 8 yıldır artıyor ve geçen yılki artışta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Tayvan başta olmak üzere Doğu Asya'da gerginliklerin artması önemli rol oynadı.

Enstitü'nün verileri sadece silahlar için yapılan harcamaları kapsamıyor. SIPRI, ülkelerin askeri harcamalarını kıyaslarken; personel maaşlarını, teçhizat maliyetini ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de hesaba katıyor.

SIPRI'ye göre geçen yıl küresel çapta askeri harcamalar yüzde 3,7 arttı.

ABD'nin toplam askeri harcamalardaki payı yüzde 39 oldu. Çin yüzde 13'le ikinci, Rusya yüzde 3,9'la üçüncü sırada yer aldı.

Rusya geçen yıl askeri harcamalarını yüzde 9,2 artırdı. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna için ise bu oran yüzde 600'ü aştı. Ukrayna geçen yıl 44 milyar dolarla Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 3'ünü askeri harcamalara ayırdı.

Ukrayna'nın ayrıca yurt dışından milyarlarca dolarlık silah yardımı da aldığına dikkat çeken SIPRI yetkilileri, 70 yıldır ilk kez bir ülkenin askeri harcamalarının bu kadar arttığına tanık olduklarını söylüyor.

SIPRI'nın sıralamasında ABD, Çin ve Rusya'nın ardından Hindistan dördüncü, Suudi Arabistan beşinci, İngiltere de altıncı sırada yer aldı.

Enstitü yetkilileri ayrıca, Suudi Arabistan'ın askeri harcamalarının geçen yıl 75 milyar dolara ulaştığına, Orta ve Doğu Avrupa'da da askeri harcamaların Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana görülmemiş düzeye yükselmesine dikkat çekti.