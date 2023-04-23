Brezilya Devlet Başkanı Lula: Ukrayna'da barışçıl çözümden yanayız

Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 10:00

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Lula da Silva, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin görüşleriyle "kimseyi memnun etmek" istemediğini belirtirken, Ukrayna'nın savaşın suçunu paylaştığını öne sürerek Batı'da eleştirilere neden oldu.

Başkan seçildikten sonra Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaretinde Lizbon'da konuşan Lula, amacının "her ikisini de (Rusya ve Ukrayna) masaya getirecek bir yol inşa etmek" olduğunu söyledi.

Lula, "(Çatışmayı çözmek için) Üçüncü bir alternatif bulmak istiyorum, bu da barışın inşasıdır" dedi.

ABD ve Avrupa'nın savaşı uzattıklarını savunan ve Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmaları gerektiğini belirten Lula, "Eğer barış yapmıyorsanız, savaşa katkıda bulunuyorsunuz demektir" dedi.

Lula, "Brezilya neredeyse altı yılını, özellikle de son dört yılını dünyadan izole bir şekilde geçirdi. Brezilya, ilişkilerimizi geliştirmek için geri döndü" ifadelerini kullandı.