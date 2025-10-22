Küresel çapta dev internet kesintisi! Hangi platformlar devre dışı kaldı?

Downdetector verilerine göre, 20 Ekim'de yaşanan kesinti sonucu birçok büyük web sitesi ve uygulama hizmet dışı kaldı. Sorunun kaynağı olarak, günümüz internet altyapısının önemli bir bölümünü barındıran Amazon Web Services (AWS) gösteriliyor.

AWS platformundaki bir aksaklık, bu sistemleri kullanan milyonlarca siteyi doğrudan etkiledi. Bu durum, “artış gösteren hata oranları ve hizmetlerde yavaşlama” notu ile paylaşıldı.

AWS’nin ilk açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

US-EAST-1 bölgesindeki birden fazla AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeleri inceliyoruz. 30 ila 45 dakika içinde yeni bir güncelleme paylaşacağız.

Saat 11.30 civarında yapılan ikinci duyuruda ise sorun daha net tanımlandı.

Revize edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

US-EAST-1 bölgesindeki DynamoDB uç noktasına yapılan isteklerde ciddi hata oranları tespit ettik. Mühendislerimiz sorunu gidermek ve kök nedeni belirlemek için aktif şekilde çalışıyor.

ETKİLENEN BAŞLICA UYGULAMALAR

Türkiye saati ile sabah 10.00 itibarıyla, kesintiden etkilenen belli başlı platformlar şunlar oldu:

Snapchat, Amazon, Canva, HMRC, Zoom, Roblox, Signal, Slack, Fortnite, Alexa, PlayStation Network, Microsoft 365, Coinbase, Prime Video, BT, EE, Virgin Media, Sky, Strava, Tidal, IMDb, Eventbrite, Jira, Duolingo, National Rail, Peloton, Xero, Asana, Bank of Scotland, Lloyds Bank, Ring, Blink Security, Smartsheet, Wordle, Hinge, Epic Games Store, Ancestry.com, Atlassian, Life360, MyFitnessPal, Flickr.

Dünyadaki internet sitelerinin yüzde 6,3’ü AWS altyapısını kullanıyor; bu nedenle yaşanan aksaklık milyonlarca kullanıcıyı aynı anda etkiledi.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, 'internetin bir anda yok olduğunu' belirten paylaşımlar yaptı.

Amazon Web Services, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

ÖNCEKİ ÖNEMLİ KESİNTİLER

CrowdStrike (Temmuz 2024)

Bir güvenlik yazılımı güncellemesi sonrası dünya çapında yaklaşık 8,5 milyon Microsoft Windows sisteminde çökme meydana geldi. Havalimanı operasyonları, hastaneler, bankalar, acil servisler gibi kritik altyapılar bu durumdan etkilendi. Söz konusu kesinti, 'tarihin en büyük bilgi teknolojileri (BT) arızalarından biri' olarak kayıtlara geçti.

Optus, Avustralya (Kasım 2023)

Bölgesel ama büyük çaplı telekom/ISP kesintilerine örnek teşkil edebilecek olan bu kesintiden, Avustralya genelinde on milyonlarca kullanıcı ve yüzbinlerce işletme etkilendi.

AWS (Aralık 2021)

AWS’de yaşanan büyük kesinti, Netflix, Disney+, Spotify gibi çok sayıda büyük hizmeti etkilemişti. Bu türden, büyük ölçekli bulut hizmeti kesintilerinin etkisi, dünya çapında milyonlarca kullanıcı ve kuruma ulaşabiliyor.

Denizaltı optik kablo hasarı (2008)

2008’de, Akdeniz/Orta Doğu‐Hindistan güzergâhındaki denizaltı optik kablo hasarları nedeniyle, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde milyonlarca kullanıcı internetsiz kaldı.

Bu kesinti, internet trafiğinin büyük kısmının denizaltı kablolar aracılığıyla sağlandığını, tek bir fiziksel hasarın bile geniş çaplı aksamalara neden olabileceğini gösterdi.