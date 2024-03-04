Küresel gıda krizi kapıda: Fiyatlar yükselecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Moskova Ofisi Direktörü Oleg Kobyakov, Husilerin Kızıldeniz'deki su yollarını ablukaya almasının küresel gıda ticaretine zarar verdiğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:21
Küresel gıda krizi kapıda: Fiyatlar yükselecek
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Moskova Ofisi Direktörü Oleg Kobyakov, Husilerin Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'deki su yollarını ablukaya almasının küresel gıda ticaretine zarar verdiğini ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Kobyakov, "Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'in Husiler tarafından abluka altına alınması küresel gıda ticaretini olumsuz etkiliyor. Bu rotada seyahat etmek için bir gemi kiralamanın maliyeti neredeyse dört katına çıkarken kargo trafiği %30 oranında düştü" diye konuştu.

Dünyanın en büyük nakliye şirketlerinin Kızıldeniz üzerinden mal teslim etmeyi reddettiğini aktaran Kobyakov, "Bu durum yerleşik tedarik zincirlerini bozdu. Kargo sahipleri, Asya ve Avrupa arasında seyahat etmek için gemileri Ümit Burnu'nun etrafından dolaştırarak dolambaçlı bir rota kullanmak zorunda kalıyor. Bu rota 8 bin kilometre daha uzun ve 10-14 gün daha fazla sürüyor ve ek yakıt satın alma maliyeti masrafları ortalama %15 arttırıyor. Sonuç olarak gıda fiyatları yükselmektedir. Bu da gıda enflasyonuna ve son tüketici için gıda ürünlerinin satın alınabilirliğinin azalmasına neden oluyor" dedi.

FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero'nun Ocak ayında Berlin'de düzenlenen Gıda ve Tarım Küresel Forumu'nda dile getirdiği bir görüşü hatırlatan Kobyakov, "Kızıldeniz'de artan riskler var, Karadeniz'de riskler var ve malların dünya çapında taşınmasında bizim için kilit bir su yolu olan Panama Kanalı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle karşılaşabileceğimiz riskler var" ifadelerini kullandı.

Husiler, Kasım ayının ortasından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde onlarca sivil ve ticari gemiyi hedef aldı.


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