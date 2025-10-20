Küresel internet kesintisi: Popüler uygulamalara erişim sağlanamıyor

İnternet kullanıcıları, birçok popüler uygulama ve internet sitesine giriş yapamadıklarını bildirdi. Erişim sorunlarının küresel çapta yaşandığı ve çok sayıda sitenin bundan etkilendiği ortaya çıktı. Özellikle Snapchat, Canva, Zoom, Fortnite ve PlayStation Network gibi platformlar kullanıcıların erişim sorunlarıyla gündeme geldi.

Kullanıcılar, çoğunlukla sitelere giriş yaptıklarında “505” hatasıyla karşılaşırken, Canva gibi bazı uygulamalarda ise “bizim tarafımızda bir sorun yaşanıyor” uyarısı görüldü. Sorunun boyutu, kullanıcıların yaşadıkları sıkıntıları paylaşmasıyla daha net ortaya çıktı.

Independent.co.uk’ta yer alan habere göre, sorunun bir internet sağlayıcısı olan AWS’deki arızadan kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Web sitelerindeki ve uygulamalardaki hizmet kesintilerini anlık olarak aktaran Down Detector’e göre, erişim sıkıntısı yaşayan platformlar arasında şu isimler yer alıyor:

Snapchat

Epic Games Store

Zoom

Fortnite

Udemy

Ring

Clash Royale

PlayStation Network

Life360

Signal

Canva

Roblox

Brawl Stars

Steam

Kullanıcılar, söz konusu platformlara erişim sağlanabilmesi için AWS’den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.