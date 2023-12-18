Küresel ticarete Kızıldeniz darbesi!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:34

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:35

Dünya'nın en büyük taşımacılık şirketi İtalyan-İsveç ortaklı şirket Kızıldeniz’den çekildi. Duyuruda ‘tehditlerin oldukça yüksek" olduğu kaydedildi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, İran destekli Husiler ve ABD’nin İsrail’e destek için Kızıldeniz’e gönderdiği gemiler arasında süregiden çatışmalar, dünyayı etkiliyor.

Husiler, yabancı her türlü gemiye saldırmayı sürdüreceklerini kaydetmişti. Saldırılar taşımacılığa da yansıyınca taşımacılık şirketleri birer birer Kızıldeniz’den çekildiğini açıkladı.

‘Önce büyük şirketlerden biri, güvenli bölgelere ulaşmaları ve bir sonraki duyuruya kadar derhal geçerli olmak üzere yolculuklarına ara vermeleri’ talimatı vermişti. Ardından başka bir dev şirket gemilerine ‘alarm’ durumuna geçme talimatı verdi.

Bununla birlikte dünyanın en büyük 5 taşımacılık şirketinden 4'ü Kızıldeniz’den çekilmiş oldu.

Gemiler Süveyş Kanalı yerine Afrika’da bulunan ümit burnunun ucundan dolaşarak Avrupa ve ABD’ye doğru yol alacak.

Bu durumda, ümit burnu yaklaşık 150 yıl aradan sonra yeniden aktif olmaya doğru ilerliyor. Her yıl denizlerarası ticaret yapan 17 bin gemi bu kanaldan geçiyor. Bu, küresel ticaret hacminin yüzde 10'unu oluşturuyor.