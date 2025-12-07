'Kurtuluş Günü' öncesi Şam’da patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da, bugün Four Seasons Hotel Damascus yakınlarında bir patlama sesi duyuldu.

Patlamanın, otelin bitişiğindeki bahçelik alanda yer alan Özgürlük Köprüsü (Cisr el-Hurriye) altında meydana geldiği doğrulandı.

Birden fazla kaynağın aktardığına göre patlamanın, yüksek tahrip gücüne sahip bir el yapımı patlayıcıdan ziyade “ses bombası” veya “şok düzeneği” olduğu değerlendiriliyor.

İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, yalnızca sınırlı ölçüde maddi hasar oluştu.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, yeşil alanda küçük bir krater, etrafa savrulmuş ufak çaplı enkaz parçaları ve panik havası oluşmadan toplanan güvenlik personeli görülüyor.

Olayın, yarın yapılması planlanan “Kurtuluş Günü” (8 Aralık 2024 Esad yönetiminin düşüşü) kutlamaları öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.