Boşanma aşamasındaydı: Çocuklarını öldürmekle suçlandı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:21

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:21

İki çocuğunu öldürmekle suçlanan ve ABD'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan kadının eski kocası, çocuklarının ölüm haberini alınca yıkıldı.

Kevin Wentz yaptığı açıklamada kendisinin ve Kimberlee Singler'ın çekişmeli bir boşanma davası aşamasında olduğunu söyledi. Dokuz yaşındaki kızı Elianna ve yedi yaşındaki oğlu Aden, Colorado'daki evlerinde ölü bulundu. 35 yaşındaki Singler Londra'da tutuklanırken, iki adet birinci derece cinayetin yanı sıra, bir adet cinayete teşebbüs, üç adet çocuk istismarı ve bir adet saldırı ile de suçlanıyor.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA), kendisinin Kensington bölgesinde "olaysız" tutuklandığını ve ABD'ye iade duruşması için Pazartesi günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığını söyledi. Gözaltına alınan kadın, 29 Ocak'ta yeniden mahkemeye çıkacak.

En büyük kız çocuğunun yaralı olarak bulunduğu ve hastaneye kaldırılmadan önce olay yerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Aden ve Elianna için önümüzdeki haftanın sonlarında gerçekleşecek bir cenaze töreni planlandı. Çiftin 2018'den bu yana boşanma ve velayet anlaşmazlığı yaşadığı belirtildi.