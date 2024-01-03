Boşanma aşamasındaydı: Çocuklarını öldürmekle suçlandı

Çekişmeli boşanma aşamasındaki kadın İngiltere'de mahkemeye çıktı. ABD'ye iade edilmek üzere mahkemeye çıkan kadın, iki çocuğunu öldürmekle ve bir çocuğunu yaralamakla suçlandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:21
Boşanma aşamasındaydı: Çocuklarını öldürmekle suçlandı
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İki çocuğunu öldürmekle suçlanan ve ABD'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan kadının eski kocası, çocuklarının ölüm haberini alınca yıkıldı. 

Kevin Wentz yaptığı açıklamada kendisinin ve Kimberlee Singler'ın çekişmeli bir boşanma davası aşamasında olduğunu söyledi. Dokuz yaşındaki kızı Elianna ve yedi yaşındaki oğlu Aden, Colorado'daki evlerinde ölü bulundu. 35 yaşındaki Singler Londra'da tutuklanırken, iki adet birinci derece cinayetin yanı sıra, bir adet cinayete teşebbüs, üç adet çocuk istismarı ve bir adet saldırı ile de suçlanıyor.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA), kendisinin Kensington bölgesinde "olaysız" tutuklandığını ve ABD'ye iade duruşması için Pazartesi günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığını söyledi. Gözaltına alınan kadın, 29 Ocak'ta yeniden mahkemeye çıkacak. 

En büyük kız çocuğunun yaralı olarak bulunduğu ve hastaneye kaldırılmadan önce olay yerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Aden ve Elianna için önümüzdeki haftanın sonlarında gerçekleşecek bir cenaze töreni planlandı. Çiftin 2018'den bu yana boşanma ve velayet anlaşmazlığı yaşadığı belirtildi.


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