'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'nin 2024 kehanetleri

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:35

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:35

Korona virüsü ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini iddia eden "Yaşayan Nostradamus" lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salome, 2024 yılına ilişkin kehanetlerini açıkladı.

37 yaşındaki Athos Salome, binlerce kehanet yazan ve tüm dünya tarafından tanınan 16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'a benzetiliyor

Nostradamus 16. yüzyıldaki kehanetlerinde, Adolf Hitler'in iktidara gelişini, John F. Kennedy suikastını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin etmişti.

Athos Salome, 2024 için küresel bir felaket ve uzaylılarla temas da dahil olmak üzere bir dizi yeni tahminde bulundu.

Brezilyalı ünlü medyum, 2022 Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını ve Ukrayna'nın işgalini başarıyla tahmin ettiğini iddia ediyordu.

3. DÜNYA SAVAŞI

Salome'nin ilk tahmini, yeni bir tehdidin küresel bir çatışmaya yol açacağı ancak bunun Ukrayna veya Gazze'deki savaşlardan kaynaklanmayacağı yönünde.

Medyum tehdidin Güney Çin Denizi'ndeki bir olaydan veya büyük bir siber saldırıdan kaynaklanacağını söylüyor.

ABD İŞGAL EDİLECEK

Salome ayrıca 2024 yılında ABD'nin işgal edileceğini iddia ediyor.

Medyum sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "ABD ihanete uğrayacak ve işgal edilecek, saldırıyı planlıyorlar ve Osama Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'deki saldırısından daha kötü olacak." ifadelerine yer verdi.

DOĞAL AFETLER

Salome'un iddialarına göre bir dizi doğal afet dünyayı kasıp kavuracak ve medyum bu olayların "tam olarak nerede gerçekleşeceğini" bildiğini söylüyor.

Medyum Orta Doğu, Afrika ve ABD'nin bir dizi doğal afetle karşılaşacağını iddia ediyor.

Bu afetler arasında kasırgalar, fırtınalar ve orman yangınları yer alıyor.

ÖLÜLERLE KONUŞMAK

Salome, 2024 yılında yapay zeka sayesinde insanların ölen sevdikleriyle konuşabileceklerini öngörüyor.

Ölen sevdiklerinizle konuştuğunuzu ve hatta geçmiş yaşamlardan sırlar keşfettiğinizi hayal edin - Salome'un iddiasına göre hepsi yapay zekadaki bir yenilik sayesinde mümkün olacak.

Salome, bu teknolojinin halihazırda dünyanın herhangi bir yerinde gizlice kullanıldığına inanıyor.

ÖLÜMCÜL BİR SALGIN

Salome, Antarktika'da yıllardır buzun içine gömülmüş virüslerden kaynaklanan yeni bir ölümcül salgının ortaya çıkacağını öngörüyor.

Salgın Güney Kutbu'ndan hızla yayılacak ve "tüm dünyayı kasıp kavuracak. Bu yeni virüse karşı mücadele tahmin edilebileceğinden daha uzun sürecek.

Salome öngördüğü salgın hakkında, "Bu yeni virüs kontrol altına alınmazsa acılar, zihinsel ve maddi hasarlar ölümleri çoğaltacak ve bu virüs tarihin en büyük azraili olarak anılacak." uyarısında bulundu.

UZAYLILARLA TEMAS

Salome, bu yılın uzay araştırmalarında büyük bir sayfa açacağına inanıyor.

Medyum insanlarla uzaylıların "bir teleskop ağı tarafından yakalanan şifreli sinyaller" aracılığıyla iletişim kuracaklarını iddia etti.

Buna göre "zengin materyallerle dolu bir asteroidin" keşfedilmesinin ardından yeni bir uzay yarışı ateşlenecek.