Görüntüler ortaya çıktı: Kuveyt’te ABD askeri uçakları düştü

İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, Kuveyt Savunma Bakanlığı ülkede birkaç ABD askeri uçağının düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, olaylarda tüm mürettebatın hayatta kaldığını bildirirken, düşüşlerin nedeni henüz netlik kazanmadı.

CNN tarafından konumu doğrulanan videolarda, bir savaş uçağı pilotunun fırlatma yaptıktan sonra Kuveyt’te yerde olduğu görülüyor.

Görüntülerde, tam uçuş kıyafeti ve kasklı bir pilotun, çöl arazisinde turuncu-beyaz renkli paraşütüyle birlikte yere indiği anlar yer alıyor.

Videonun, ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu Ali Al Salem Hava Üssü’ne yaklaşık 30 kilometre mesafede çekildiği belirtildi.

Başka bir görüntüde ise pilotun ayağa kalktığı, çevrede toplanan kişilerin olay yerini izlediği ve uzakta yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. Pilotun hangi uçaktan fırlatma yaptığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

CNN’in daha önce doğruladığı görüntülerde de Kuveyt’in El Cahra bölgesi üzerinde kuyruk dönüşüne giren bir savaş uçağı ve paraşütle süzülen bir pilot yer almıştı.

Uçakların düşme nedeni konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.