Kuveyt’te füze alarmı: Hava savunması saldırıyı püskürttü

Kuveyt Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık, engellenen füzenin parçalarının yere düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye başladığını bildirdi.

Büyükelçiliğin daha önce İran’a atfedilen bir saldırının hedefi olduğu ve bu nedenle faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

ABD’nin bölgedeki diplomatik misyonlarının da saldırıların hedefi olduğu bildirildi.

Haberlere göre Riyad’daki ABD Büyükelçiliği ile Dubai’deki ABD Konsolosluğu da saldırıların hedefi olan diplomatik noktalar arasında yer aldı.