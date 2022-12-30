Kuveyt'ten AFAD'a hibe

30 Aralık 2022 Cuma, 09:33

Kuveyt Kızılay'ı (KRCS), Kuwait Finance House desteğiyle Türkiye'de orman yangınları ve afetlere müdahalede kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 4.1 milyon dolar hibe nitelikli katkı sağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Kızılay'ı arasında hibe anlaşmasına göre, ödeme planı kapsamında; sözleşme imzalandıktan sonra 3.1 milyon dolar AFAD'a aktarılacak.

Kalan hibe bütçesinin yaklaşık 1 milyon dolarının 506 bin 75 dolarlık bölümü, hibeye konu projenin %80'lik bölümünün tamamlanması sonra verilecek. Bütçenin 506 bin 75 dolarlık son bölümü ise projenin bitiminde aktarılacak.

Sözleşme şartları arasında; AFAD'ın projenin genel tanıtımı için tüm medya kanallarını kullanması, kurulacak Afet ve Yangın Kontrol Koordinasyon Merkezi ortasına "KRCS KUVEYT YANINIZDA" ibareli bir levha yerleştirmesi, söz konusu ibare ve Kuwait Finance House logosunun merkezde, birimlerde ve diğer medya araçlarında görünür olmasına yönelik hükümler yer alıyor.