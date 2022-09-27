Kuveyt Varlık Fonu Zorlu Enerji’ye ortak oldu

27 Eylül 2022 Salı, 09:47

Zorlu Enerji'nin KAP'a bu sabah yaptığı açıklamaya göre anlaşmalar elektrikli araç şarj ajı işletmecisi ZES'in yönetim kontrolünün KIA'ya ait Wren House Infrastructure fonuna 50 milyon dolara satışını, Zorlu Enerji'nin yüzde 12.3'ünün 38 milyon dolara yine aynı fona satışını içeriyor.

Anlaşmaların altı ay içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Mali durumunu güçlendirmek için ayrıca bedelli sermaye artırımına gitmeyi değerlendirdiğini de açıklayan Zorlu Enerji KIA'dan 2018 yılında aldığı 150 milyon dolar kredinin de vadesini uzatmak üzere anlaşma imzaladı.

Yapılan anlaşmalar sonrasında kredinin 150 milyon dolar olan kalan ana para borcunun vadesi 2028'e uzatıldı. Şirket ayrıca yabancı para kreid borcunun yaklaşık 100 milyon dolar azalmasını beklediğini belirtti.