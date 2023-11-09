Kuveyt'ten İsrail çağrısı: NPT'ye dahil olmalıdır
Kuveyt, uluslararası topluma, İsrail’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na katılması ve nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kapsamlı koruma sistemine dahil etmesi için baskı yapma çağrısında bulundu.
Kuveyt’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği diplomatik ataşe olan Abdulaziz es-Saedi, dün UAEA’nın bir raporunun tartışıldığı BM Genel Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.
Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, Saedi, İsrailli bir bakanın, Gazze’ye karşı nükleer silah kullanılmasının bir seçenek olduğuna dair açıklamasına, UAEA’nın yanıt vermemesi karşısında ülkesi Kuveyt’in şaşırdığını ifade etti.
Kuveytli diplomatik ateşe, bu açıklamanın, İsrail hükümetinin tüm uluslararası normlar ve yasaları ihlal eden sistematik bir etnik temizlik ve toplu cezalandırma politikası benimsediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
İsrailli aşırı sağcı Kültür Mirası Bakanı Amihai Eliyahu geçtiğimiz hafta Kol Barama Radyosu’na verdiği demeçte, "Gazze’ye nükleer bomba atılmasına gerek olup olmadığı" sorusuna şu yanıtı vermişti;
"Bu da ihtimallerden biri. Ben rehinelerin geri dönmesini umuyorum ama savaşın da bir bedeli var. Bu, onları neyin korkuttuğunu ve neyin caydırıcılık yaratacağını incelemenin bir yoludur."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Hukukçulardan ve siyasilerden büyük tepki
- Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı
- İşte Türkiye'de en güvenilen 20 ünlü
- Özel'den Yargıtay'a sert çıkış
- Yurttaş evsiz kalabilir...
- AYM'den 'dezenformasyon yasası' kararı