Kuveyt'ten İsrail çağrısı: NPT'ye dahil olmalıdır

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:46

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:46

Kuveyt’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği diplomatik ataşe olan Abdulaziz es-Saedi, dün UAEA’nın bir raporunun tartışıldığı BM Genel Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, Saedi, İsrailli bir bakanın, Gazze’ye karşı nükleer silah kullanılmasının bir seçenek olduğuna dair açıklamasına, UAEA’nın yanıt vermemesi karşısında ülkesi Kuveyt’in şaşırdığını ifade etti.

Kuveytli diplomatik ateşe, bu açıklamanın, İsrail hükümetinin tüm uluslararası normlar ve yasaları ihlal eden sistematik bir etnik temizlik ve toplu cezalandırma politikası benimsediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Kültür Mirası Bakanı Amihai Eliyahu geçtiğimiz hafta Kol Barama Radyosu’na verdiği demeçte, "Gazze’ye nükleer bomba atılmasına gerek olup olmadığı" sorusuna şu yanıtı vermişti;

"Bu da ihtimallerden biri. Ben rehinelerin geri dönmesini umuyorum ama savaşın da bir bedeli var. Bu, onları neyin korkuttuğunu ve neyin caydırıcılık yaratacağını incelemenin bir yoludur."