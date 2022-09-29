Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü gaz sızıntısı: 'Bu bir kaza değil'

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:44

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı ülkeler arasındaki gerilimi artırdı. İsveç Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü bir gaz sızıntısının tespit edildiği belirtilirken, "Gaz sızıntılarının ikisi İsveç'in münhasır ekonomik bölgesinde" ifadeleri kullanıldı.

Diğer iki sızıntının ise, Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde olduğu bildirildi.

"MUHTEMELEN BİR SABOTAJ"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olabileceğine dair bilgiler içeren iki patlama tespit edildiğini belirterek, bunun İsveç'e karşı bir savaş eylemi anlamına gelmediğini aktarmıştı.

Andersson, İsveç hükümetinin NATO gibi ortaklarıyla ve Danimarka ile Almanya gibi komşularıyla sızıntılar ile ilgili gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu belirterek, "İstihbarata sahibiz, ancak Danimarka ile olan temaslarımızda da bilgi aldık ve buna dayanarak bunun muhtemelen kasıtlı bir eylem olduğu sonucuna vardık. Muhtemelen bir sabotaj" demişti.

Boru hatlarına yönelik sabotaj iddiasının İsveç veya Danimarka topraklarına yönelik bir saldırı olmadığını ifade eden Andersson, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde hükümetin olanları çok ciddiye aldığını vurgulamıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" ifadelerini kullanmıştı.

SIZINTILARIN YAKININDA GÜÇLÜ PATLAMALAR TESPİT EDİLMİŞTİ

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç'teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka'nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.

İsveç Ulusal Sismik Ağı’nda (SNSN) öğretim görevlisi olan Björn Lund, sızıntıların yaşandığı bölgede 2.3 büyüklüğünde depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini aktararak, ilk patlamanın Danimarka'nın Bornholm Adası’nın güneydoğusunda, ikinci ve daha güçlü olan patlamanın ise Ada’nın kuzeydoğusunda olduğunu ifade etmişti.

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İsveç, boru hatlarındaki sızıntıların ardından harekete geçmiş ve ön soruşturma başlatmıştı. İsveç Ulusal Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir rapor oluşturduk ve suç sınıflandırması ağır sabotaj" demişti.



