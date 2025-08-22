Kuzey Akım sabotajını gerçekleştiren ekibin lideri İtalya'da yakalandı

Rusya ile Batı arasında gerilimi tırmandıran 2022 patlamaları, Avrupa’ya yönelik Rus gazı arzını büyük ölçüde kesintiye uğratmıştı.

Hem Moskova hem de Batılı başkentler olayı 'sabotaj' olarak nitelendirmiş, ancak bugüne dek saldırıyı üstlenen olmamıştı. Ukrayna da resmi olarak herhangi bir rolü olduğunu reddetmişti.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Reuters'ta yer alan habere göre, Alman gizlilik yasaları gereği yalnızca Serhii K. olarak tanımlanan şüphelinin, Danimarka’nın Bornholm Adası açıklarında boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun parçası olduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasına göre ekip, Almanya’nın Rostock kentinden kiralanmış bir yelkenliyle yola çıkmış, sahte kimliklerle elde edilen belgeler üzerinden aracı kiralamıştı.

Şüpheliye, 'anayasaya aykırı sabotaj ve önemli altyapıların tahribi' suçlamaları yöneltildi.

İTALYA'DA TATİLDEYDİ

İtalyan Carabinieri birlikleri, Serhii K.’yi Adriyatik kıyısındaki San Clemente’de, ailesiyle geçireceği tatil sırasında gece operasyonuyla gözaltına aldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, kimin yakalandığı netleşmeden yorum yapamayacaklarını belirterek Kiev’in saldırılardaki rolünü reddettiğini yineledi.

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig ise “Siyasi olarak Ukrayna’nın yanındayız ve bu tutum sürecek. Ancak önemli olan, Almanya’nın bir hukuk devleti olmasıdır; yetki alanımızdaki suçlar tamamen soruşturulacaktır” dedi.

Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, TASS’a yaptığı açıklamada Moskova’nın hâlâ “terör saldırısının objektif ve tam kapsamlı soruşturulmasını” talep ettiğini belirterek Alman makamlarının paylaştığı bilgilerin “yetersiz” olduğunu savundu.

"ESKİ BİR UKRAYNA SUBAYI"

Wall Street Journal’ın haberine göre, gözaltına alınan kişi Ukrayna ordusunda emekli bir subay ve daha önce Ukrayna güvenlik servisi SBU’da görev yapmıştı. Ayrıca Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalin ilk aylarında Kiev’i savunan seçkin bir birliğin üyesiydi.

Gazetenin aktardığına göre şüpheli, gizlice görevlendirilen iki asker ve dört sivil dalgıçtan oluşan bir ekibin başındaydı. Bu ekip, özel bir Ukrayna askeri birimi tarafından patlayıcı yerleştirmek üzere seçilmişti. Alman savcıları ise bu iddia hakkında yorum yapmayı reddetti.