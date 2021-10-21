Kuzey Çin'in belli bölgeleri yeni Covid-19 kısıtlamalarına hazırlanıyor

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:52

Kuzey Çin'in üç bölgesinde yeniden izolasyon uygulamasına başlandı. Bazı okullar eğitime ara verdi ve bir havacılık şirketi üzerinde çalıştığı roket projesini ileri bir tarihe erteledi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) bugün açıkladığı verilere göre, Çin 20 Ekim'de 13 yeni vaka tespit ederek, 16 Ekim'den bu yana görülen toplam vaka sayısını 42'ye çıkardı.

İç Moğolistan bölgesinde küçük bir idari bölge olan Alxa Sol Sancağı'nda kısıtlama uygulaması ve komşu bölgelerde seyahat yasakları yeniden uygulanmaya başladı.

Çin yönetimi bölgedeki 180 bin nüfusa test uygulayacağını açıkladı.

Yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamaların, 2020'de çok daha büyük ve vaka sayıları yoğun olan Vuhan kentindeki tecrit ile kıyaslandığında oldukça küçük çaplı olduğu görülüyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu Çin'i kapsayan vaka artışları başkent Beijing ve Hebei kentine kadar ulaştı. Şubat ayında gerçekleşecek olan 2022 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar hızlanırken, yetkililer virüse karşı katı önlemler alınacağını söyledi.

Pekin'de 19 Ekim'de sadece tek bir vaka bildirilirken bu Ağutos'tan bu yana görülen ilk vaka olmuştu.

Olimpiyatlara Beijing ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Xingtai bölgesindeki Hebei kentinde, semptom göstermeyen iki vaka bildirildi. Çin, bu vakaları 20 Ekim'de bildirilen diğer vakalardan ayrı şekilde sınıflandırıyor.

Kuzeydoğu'da bulunan Gansu eyaletinde, geçen hafta dokuz vaka bildirilirken, eyaletin başkenti Lanzhou ve Jiuquan kentinde ilk okul ve liseler eğitime ara verdi.

Roket atımlarının yapıldığı Jiuqian kentinde, henüz kesin olarak vaka tespit edilmemiş olsa da, sergiler gibi kültür etkinliklerine ara verildi.

Devlet desteği alan havacılık şirketi Expace, Salı günü Jiuqian kentinde gerçekleşen Kuaizhou 1-A roketini kapsayan çalışmaları ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Yetkililer son vakalarda virüsün nasıl bulaştığı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.