Kuzey İrlanda’yı Arwen fırtınası vurdu
Kuzey İrlanda ve İskoçya, Arwen fırtınasına teslim oldu.
Hızı saatte 100 kilometre ulaşan şiddetli rüzgâr, denizde dev dalgaların oluşmasına yol açtı.
Kuzey İrlanda’nın Antrim bölgesindeki Dublin Yolu üzerinde fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle feribot seferleri de iptal edilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Larne’de 2 bin 400’den fazla ev elektriksiz kaldı. Meteoroloji servisi ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
Arwen fırtınasından İskoçya’da da etkisini gösterdi. İskoçya’nın en kötü etkilenen bölgelerinde de şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu yollar kapanırken Newcastle’ın kuzeyindeki tren seferleri durma noktasına geldi.
Bölgede Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle 55 binden fazla hanede elektrik kesintileri yaşandı.
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