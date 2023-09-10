Kuzey Kore 75. yıldönümünü kutladı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:18

Güncelleme: 10.09.2023 - 14:47

Kuzey Kore, ülkenin 75. kuruluş yıl dönümünü başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçit töreni ile kutladı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve kızı Jue-ae'nin katılımıyla yapılan törende, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong liderliğindeki bir Çin heyeti de hazır bulundu. Kim Jong-Un'un beklenenin aksine bir konuşma gerçekleştirmediği törende, traktörler tarafından çekilen füze rampaları sergilendi.

Törende, kıtalararası balistik füzeler ve diğer stratejik silahlar yer almadı.

Öte yandan, lider Kim Jong-Un'un, törene katılan Çin heyeti ile dostça görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Tarafların, iki ülke arasındaki dostane ve çok yönlü iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

PUTİN VE Şİ’DEN MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ülkenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kim'e tebrik mesajları gönderdiği belirtildi. Putin'in mesajında Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak üzere tüm alanlarda stratejik ikili iş birliğinin genişletileceğine inandığını ifade ettiği aktarıldı.

Şi'nin de uluslararası ve bölgesel siyasi koşullar ne olursa olsun, Pyongyang ile Pekin arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığını yinelediği ifade edildi.