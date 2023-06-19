Kuzey Kore, askeri casus uydusunun düşmesinin 'ciddi hata' olduğunu kabul etti
Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle Sarı Deniz'e düşen askeri casus uydunun fırlatma denemesini yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımladı.
Yonhap'ın Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un liderlik ettiği İşçi Partisinin 8'inci Merkez Komitesi'nin toplantısında askeri casus uydu fırlatılmasına ilişkin ilk kez "başarısızlık" açıklaması yapıldı.
Pyongyang yönetimin başarısız uydu fırlatma denemesini dikkate alınması gereken "en ciddi hata" olarak kabul ettiği ve bunun uzay çalışmalarına verilen stratejik önemden dolayı göz ardı edilmeyeceği belirtildi.
Fırlatmadan sorumlu yetkililerin "şiddetle" eleştirildiği ve başarısızlığın nedeninin detaylıca araştırılacağı bildirildi.
Ayrıca, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağı kaydedildi.
KİM'İN TOPLANTIDA KONUŞMAMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Komite toplantılarında konuştuğu bilinen Kim'in söz konusu toplantıda açıklama yapmadığı belirtildi.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kim'in ilk defa bir parti toplantısında konuşmadığına dikkati çekerek, Kuzey Kore liderinin konuşmamasının nedeninin ülkedeki artan ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını iddia etti.
Koo, başarısız uydu denemesi, ekonomik beklentilerin karşılanamaması ve çeşitli alanlarda "kayda değer başarı" elde edilememesi nedeniyle Kim'in konuşmaktan kaçındığını savundu.
KUZEY'İN UYDU FIRLATMA DENEMELERİ
Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu.
Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu denemesi olarak kayıtlara geçmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.
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