Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:49

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:49

Kuzey Kore, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen balistik füze denemelerini sürdürüyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 19.25-19.37 arasında iki kısa menzilli balistik füze ateşlediği bildirildi. ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı incelemelerin sürdürüldüğü aktarıldı.

JAPONYA TEYAKKUZA GEÇTİ

Kuzey Kore’nin son füze denemesi, Japonya hükümetini de teyakkuza geçirdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi dahil ilgili kurmaylarıyla başbakanlık konutunda saat 20.30 sıralarında acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğü açıklanırken, ilk belirlemelere göre bölgede seyreden uçak ve gemilerde hasar tespit edilmedi. Japonya Başbakanı Kishida, füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini hatırlatarak, Kuzey Kore’yi şiddetle kınadı.

GÜNEY KORE-ABD İTTİFAKINA MİSİLLEME

Kuzey Kore’nin son füze denemesinin Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin Pocheon bölgesindeki Seungjin Eğitim Sahası’nda bugün 5. ve son ayağını gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın hemen ardından gelmesi, Seul-Washington ittifakına misilleme olarak yorumlandı.

Pyongyang, son balistik füze denemesini 13 Nisan’da Hwasong-18 kıtalararası balistik füzesini fırlatarak gerçekleştirmişti.