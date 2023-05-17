Kuzey Kore askeri keşif uydusunu tanıttı
Kuzey Kore lideri Kim, yeni askeri keşif uydusunu ziyaret etti. Ziyareti gerçekleştiren Kim, uyduyu fırlatmanın mevcut güvenlik ortamında bir gereklilik olduğunu belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin geliştirdiği yeni askeri keşif uydusunu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde denetledi. Uydu Fırlatma Komitesi'ne ziyaret gerçekleştiren Kim, fırlatmaya hazır hale geldiği belirtilen 1 No'lu askeri keşif uydusuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Kim, uyduyu fırlatmanın mevcut güvenlik ortamında bir gereklilik olduğu ve teknoloji konusundaki gelişmelerde bir adım olduğunu ifade etti.
Kim, ABD ve Güney Kore'nin çatışmacı tutumu ne kadar artarsa Kuzey Kore'nin kendini savunmak için egemenlik haklarını o derecede doğrudan ve saldırgan bir biçimde kullanacağını da söyledi.
TAMAMLANDIĞINI DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz ay Ulusal Uzay Geliştirme İdaresi'ni (NADA) ziyaret eden Kim, ülkenin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklamıştı.
Yetkililere uyduyu fırlatmak için son hazırlıkların tamamlanması talimatını veren Kim, uzay teknolojisinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinin ülkeyi bir uzay gücüne dönüştürmek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
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