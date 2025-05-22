Kuzey Kore’de savaş gemisi fiyaskosu: Kim Jong-un öfkeden çılgına döndü

Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki Chongjin Limanı’nda düzenlenen yeni savaş gemisi tanıtımı, büyük bir kazayla sonuçlandı.

Devlet medyası KCNA’nın aktardığına göre, 5 bin tonluk destroyer denize indirilirken dengesini kaybederek yan yattı ve alt gövdesinde ciddi hasar oluştu.

Olay sırasında törende bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaşanan durumu “ciddi bir kaza” ve “affedilemez bir suç” olarak değerlendirdi.

“DEVLETİN İTİBARI SARSILDI”

Kim Jong-un, kazanın “mutlak dikkatsizlik, sorumsuzluk ve bilim dışı yaklaşımlar” nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, bu hatanın ülkenin itibarını sarstığını vurguladı.

KCNA’ya göre Kim, “Bu yalnızca teknik değil, siyasi bir meseledir. Devletin otoritesiyle doğrudan ilgilidir” dedi.

Kazanın ardından geminin Haziran ayında düzenlenecek Kore İşçi Partisi toplantısına kadar restore edilmesini emretti.

Güney Kore ordusu ise kazayla aynı zaman diliminde Kuzey Kore’nin çok sayıda seyir füzesi fırlattığını bildirdi. Füzelerin fırlatıldığı bölgenin, gemi kazasının yaşandığı Chongjin’in güneyinde olduğu belirtildi. Detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca, Seul merkezli uzmanlar bu fiyaskonun ardından Pyongyang yönetiminin olağanüstü hızlı şekilde kamuoyuna açıklama yapmasını, söylentilerin önünü kesme ve bürokrasiye gözdağı verme stratejisi olarak yorumladı.

YAN ATMA YÖNTEMİ FELAKETE YOL AÇTI

ABD merkezli 38 North kuruluşuna göre, söz konusu destroyer, limandaki eğimsiz rıhtımdan yana devrilerek suya indirilmeye çalışıldı.

Bu yöntemin Kuzey Kore’de daha önce görülmediğine dikkat çeken uzmanlar, tekniğin elverişsiz koşullar nedeniyle tercih edildiğini, ancak bunun büyük riski beraberinde getirdiğini vurguladı.

Uydu görüntüleri, fırlatma öncesi destroyerin roket fırlatma tüplerinin açık halde bekletildiğini ve destek gemilerle çevrelendiğini gösteriyordu.

Bu yıl içinde daha önce Batı kıyısındaki Nampho tersanesinde benzer boyutlarda başka bir destroyerin törenle tanıtıldığı biliniyor. 5 bin tonluk bu yeni sınıf savaş gemileri, Kim Jong-un’un donanmayı modernize etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Gemi, onlarca füze taşıyacak şekilde tasarlanmıştı.