Kuzey Kore, "en güçlü silahlarla" donatılan yeni savaş gemisini tanıttı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:43

Güncelleme: 27.04.2025 - 16:43

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’ya göre, "Choe Hyon" adı verilen ve anti-Japon direniş savaşçısı Choe Hyon'un anısına isimlendirilen 5 bin tonluk destroyer sınıfı geminin yapımı bir yıldan fazla sürdü.

Uzmanlar, geminin büyüklüğü göz önüne alındığında hem gemiden karaya hem de gemiden havaya atılan füzeler taşıyabileceğini düşünüyor. Özel yayın kuruluşu NK News, geminin kısa menzilli taktik nükleer füzelerle donatılmış olabileceğini bildirdi.

Kim Jong-un, geminin tanıtımında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore donanmasının artık “ulusal savunmanın çekirdek unsuru” ve “nükleer savaş caydırıcılığının önemli bir parçası” haline geldiğini belirtti. Gemi, 2025 yılının başlarında aktif hizmete girecek.

Kim ayrıca, ABD'nin Güney Kore ile gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatları “nükleer saldırı simülasyonu” olarak niteleyerek Washington’u saldırganlıkla suçladı.

Ülkenin batı kıyısındaki Nampho tersanesinde düzenlenen lansman töreninde, Kim ve kızı Kim Ju-ae, beyaz üniformalı donanma personeli tarafından karşılandı.

Devlet medyasının yayımladığı görüntülerde, Kim Ju-ae'nin babasıyla fısıldaşarak sohbet ettiği ve siyah resmi bir takım elbise giyen Kim Jong-un ile birlikte geminin önünde poz verdiği görüldü.

Kim Jong-un, Mart ayında da nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa etme projesini denetlemiş ve donanmanın hem su üstü hem de su altı güçlerinin “radikal şekilde” modernize edilmesinin savunma stratejisinin ana unsurlarından biri olduğunu vurgulamıştı.

KORE YARIMADASI'NDA SULAR ISINIYOR

Öte yandan, ABD son yıllarda Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlarını artırdı ve bölgeye uçak gemisi ile nükleer denizaltı gibi stratejik unsurlar gönderdi.

Kuzey Kore ise kendisini “geri döndürülemez bir nükleer silah devleti” ilan etmiş ve ABD-Güney Kore tatbikatlarını sürekli olarak işgal provası olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu ay Kim Jong-un ile iletişimde olduğunu ve "bir noktada bir şeyler yapmayı planladığını" söylediği bildirildi.

2019'da Hanoi’de yapılan Trump-Kim zirvesi, yaptırımların kaldırılması ve Pyongyang’ın hangi tavizleri vereceği konularında uzlaşma sağlanamadığı için çökmüştü.