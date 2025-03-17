Kore’deki Türk derbisinde kazanan Semih Saygıner!

Semih Saygıner, Kore'de düzenlenen Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde karşılaştığı Lütfi Çenet'i mağlup ederek şampiyon oldu.

Kore’deki Türk derbisinde kazanan Semih Saygıner!
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:49

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin finalinde 2 Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşılaştı. Kore’deki Türk derbisini kazanan Semih Saygıner oldu.

PBA dünya şampiyonasının 5’inci ayağında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi. Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler.

BİR İLK YAŞANDI

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32’ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapıldı.

Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1’lik skorla şampiyonluğu elde etti.


Etiketler: #Semih Saygıner #Lütfi Çenet #Profesyonel Bilardo Ligi #bilardo

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