Kuzey Kore, nükleer silahlar ve füzelerle askeri geçit düzenledi
Kuzey Kore, ordusunun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit düzenledi. Geçitte, ordunun envanterindeki yeni füzeler ve nükleer silahlar da yer aldı.
Kuzey Kore, gece yarısı adeta gövde gösterisi yaparak askeri geçit töreni düzenledi.
Reuters'in Güney Kore kaynaklarından aktardığına göre Kuzey Kore, söz konusu töreni ordunun kuruluş yıl dönümüne özel düzenledi. Aktarılan bilgiye göre, askeri geçitte Kuzey Kore'nin en güncel nükleer silahları ve füzeleri de yer aldı.
Daha öncesinde gelen bilgilere göre, binlerce asker, haftalardır bu geçit için çalışıyordu. Törenin, Kuzey Kore'nin yeni silahı kıtalararası balistik füzeyi denemesinden sonra yapılması da dikkat çekti.
Kuzey Kore medyası ise ülkenin Kim Jong Un döneminde yenilmez bir güce ulaştığını yazdı.
Kuzey Kore, askeri geçitler aracılığıyla yeni silahlarını tanıtmasıyla biliniyor. Öncesinde gerçekleşen birçok askeri geçitte de ülkenin, yeni hipersonik füzeleri ve çeşitli silahları tanıtılmıştı.
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