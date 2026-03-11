Kuzey Kore sessizliğini bozdu: ABD ve İsrail’e kınama, İran’a destek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya göre açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı zedelediği ve İran’a karşı yasa dışı bir askeri operasyonla küresel istikrarsızlığı artırdığı ifade edildi.

Pyongyang yönetimi ayrıca İran’ın siyasi sistemine yönelik dış müdahaleleri de eleştirdi.

Açıklamada, başka bir ülkenin hükümetini zayıflatmaya yönelik tehditlerin ve askeri adımların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore, İran’daki Uzmanlar Meclisi’nin yeni bir dini lider seçme kararına saygı duyduklarını belirtti. Açıklamada bu kararın “İran halkının haklarını ve tercihlerini yansıttığı” ifade edildi.