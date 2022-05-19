Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları hızla artıyor: 2 milyonu aştı
Covid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığı iddia edilen Kuzey Kore'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, son 24 saatte 262 bin 270 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü, böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 1,98 milyona yükseldi.
Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Kore'de, ölenlerin sayısı 63'e yükseldi.
Yüksek ateş belirtisi görülen kişilerden yaklaşık 1,2 milyonu sağlığına kavuşurken 740 bin 160 kişi ise tecrit edildi.
İNSANİ KRİZE YOL AÇABİLİR
Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Covid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.
Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.
Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.
Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.
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