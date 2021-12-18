Kuzey Kore'de özel sektörün yükselişi, rejimi tehdit edecek seviyeye ulaştı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Kuzey Kore'nin özel sektörü, Kim Jong-un rejimi altında 10 yıldan uzun süredir ilk kez ekonomik performansta devlet sektörünü geride bıraktı. Bu, mali açıdan tükenen Kore ülkesinin ekonomisinde olumlu bir trend emaresi olduğu anlamına geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan bir haberde, Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı rapora göre, özel sektörün faaliyeti 10 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 28 oranında hızla arttığı söylendi. Özel sektör şimdi Kuzey Kore ekonomisinin yüzde 38'ini oluşturuyor.

HER ZAMANKİNDEN DAHA YALNIZ

Raporda Kim'in siyasi, ekonomik ve sosyal cephelerde yaptığı değişikliklerin detaylarına yer verilirken ülkenin askeri gücünü genişlettiği de doğrulandı. Fakat şu anda ülke her zamankinden daha yalnız olduğunun vurgulandığı raporda Güney Kore, Birleşmiş Milletler ajansları ve ilticacılarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler kullanılarak derlendi.

Kuzey Kore'nin kamu sektörünün gerilemesiyle hükümet liderliğindeki programların ekonomideki oranı yüzde 37'den yüzde 29'a düştü. Rapora göre hem özel sektörde hem de kamu sektöründeki ortak oyuncular da Kuzey Kore ekonomisine yüzde 9 katkıda bulundu.

TÜCCAR SAYISI REKOR DÜZEYDE

Ülkenin tüccar sayısı 2011'de 338'ken 2018'de yaklaşık 1368'e çıkarak 4 kat arttı. Fakat bu, Doğu Asya ülkesini sınırlarını tamamen kapatmak durumunda bırakan ekonomik zorluklar ve Covid-19 salgını Kuzey Kore ekonomisini vurmadan önceydi.

Kuzey Kore'yle ilişkilerden sorumlu bakanlık, özel sektörün öncülük ettiği yükseliş trendini doğrularken, "Piyasalaşma devam ederken özel ekonominin oranı uzun vadeli bir yükseliş trendinde. Halkın faaliyetleri ikili bir şekilde hem devlet hem de özel sektörü şekillendiriyor" dedi.

EKONOMİ ALARM VERİYOR

Kuzey Kore ekonomisi, 2020'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının yüzde 23'lük bir daralma görmesinden bu yana ciddi tehlike altında kabul ediliyor. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük daralmaydı.

Tarım cephesinde de mahsul üretimi, Kim'in göreve başlamasından bu yana en düşük seviyelerini gördü. Kuzey Kore'nin en güçlü müttefiki Çin'le ticareti de 2014'teki zirvesine kıyasla yüzde 90'dan fazla azaldı.

Ancak çarşamba günü Kim yönetimi yetkilileri, fazla ayrıntı vermeden ekonominin "istikrarlı bir şekilde yönetildiğini" söyledi.

Kuzey Kore'nin en savunmasız kesimleri, Kim'in nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine yönelik BM yaptırımları sebebiyle ülkeye gelen yardımların azalması sonucu açlık riskiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.