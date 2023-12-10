Kuzey Kore'den BM'de ateşkesi veto eden ABD'ye kınama

Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:01

Güncelleme: 10.12.2023 - 18:25

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı'na göre, Kuzey Kore'nin uluslararası örgütlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son-kyong, uluslararası barış ve istikrarın önünde bir "engel" olarak nitelendirdiği ABD'yi veto hakkını kötüye kullanmakla suçladı.

Kim yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun Orta Doğu'da barış ve istikrarın bir an önce sağlanması yönündeki ortak arzusunun acımasızca tekrar ayaklar altına alınmasından acı duymaktan başka bir şey yapamıyorum." ifadesini kullandı.