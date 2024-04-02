Kuzey Kore'den füze denemesi: İki ülke alarma geçti

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:15
Kuzey Kore'den füze denemesi: İki ülke alarma geçti
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 100 kilometre irtifaya ulaşabildiğini ve havada azami 650 kilometre mesafe katederek Japon ulusal münhasır bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Füzenin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, sert tepki gösterdiği füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Kişida, "Bu, sadece ülkemizin güvenliğini değil bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini de ilgilendiren bir sorun ve kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Japon Başbakan, Kuzey Kore'nin füzelerine karşı halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkesinin, ABD ve Güney Kore ile işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), yayımladığı bildiride Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırdı.


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