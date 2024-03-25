Tarihe geçmişti: Koreli 'Ronaldo'nun büyük çöküşü!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ilk Asyalı futbolcusu olarak tarihe geçen Han Kwang-song'un hayatı film senaryolarını aratmadı. 'Kuzey Koreli Cristiano Ronaldo' olarak anılan futbolcunun hayatı Mart 2021'de tümüyle değişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:34
Tarihe geçmişti: Koreli 'Ronaldo'nun büyük çöküşü!
Abone Ol google-news

2015 yılında İtalya'ya ayak basan Han Kwang-song, Perugia Akademisi'nde bir süre zaman geçirdi. Bu süre zarfında Han için Liverpool devreye girdi ancak Kuzey Koreli futbolcu bu teklifi reddetti.

Perugia akademisinden Mauro Costorella, Han'a Liverpool'da Steven Gerrard ile tanışacağı söylendi ancak futbolcunun cevabı adeta şok etti. Gerrard'ı tanımıyordu. O an yaşadığı büyük şaşkınlığı Costorella, Firs Time Finish'e verdiği röportajda, "'Nasıl oluyor da Steven Gerrard'ı tanımıyorsun?' dedim" cümlesiyle anlatıyordu.

Henüz 19 yaşında Cagliari formasıyla ilk maçına çıkan Han, ilk golünü 2017'de Torino'ya karşı kaydetti.

JUVENTUS'A TRANSFER OLDU

Han daha sonraki süreçte Serie B'den Perugia'ya kiralık olarak gitti ancak daha sonra Kuzey Koreli futbolcuyu Juventus istedi. Han, Juventus'un U23 takımına katıldı ve siyah-beyazlılarla çoğunlukla Serie C'de forma giydi.

Juventus'un Lecce ile oynadığı maçta A Takım kadrosuna giren Han, İtalyan ekibinde kadroya giren ilk Asyalı futbolcu olarak tarihe geçti. Juventus, Han'ın bonservisini 3.5 milyon Euro'ya aldı ve onu 6 gün sonra 7 milyon Euro'ya Katar ekibi Al-Duhail'e sattı.

SINIR DIŞI EDİLDİ 

NTV Spor'un Sportsbible'dan aktardığı habere göre, Al-Duhail'in Katar Yıldızlar Ligi Kupası zaferine ulaşmasına yardımcı olan Han Kwang-song'un kaderi ise Mart 2021'de adeta tersine döndü. Mart 2021'de Birleşmiş Milletler, nükleer silah programı politikaları nedeniyle Kuzey Kore vatandaşlarının yurtdışında çalışmasını engelleyen yaptırımları uygulamaya koydu.

Birleşmiş Milletler, Han Kwang-song'un Juventus'tan Al-Duhail'e transferinin uluslararası yaptırımların ihlali olduğuna karar verdi ve Katar takımıyla olan sözleşmesi feshedildi ve Katar'dan sınır dışı edildi.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının ortasında sınırlarını kapattı ve ülkeye giriş-çıkışlara izin vermedi. Bu nedenle Han'ın birkaç yıl boyunca bilinmeyen bir büyükelçilikte sıkışıp kaldığı belirtiliyor. Futbolcunun röportaj vermesine ise izin verilmedi.

Şu an 25 yaşında olan Han, üç yıl aranın ardından ilk profesyonel maçına Kuzey Kore'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde Myanmar'a karşı oynadığı mücadelede çıktı. Han bu karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.


Han Kwang-song haberleri juventus haberleri Kuzey Kore haberleri

İlgili Haberler

Juventus, zirve yolunda ağır yaralı!

Juventus, zirve yolunda ağır yaralı!
Juventus'tan Kenan Yıldız'a müjde: İlk 11'de yer alacak!

Juventus'tan Kenan Yıldız'a müjde: İlk 11'de yer alacak!
Juventus'ta galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

Juventus'ta galibiyet hasreti 3 maça çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Derbide kazanan Fenerbahçe: 5 maçlık seri sona erdi!

Derbide kazanan Fenerbahçe: 5 maçlık seri sona erdi!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Yıpranmış saçları nasıl onarabilirsiniz? Sağlıklı saçlar için evde deneyebileceğiniz 6 altın tavsiye!

Yıpranmış saçları nasıl onarabilirsiniz? Sağlıklı saçlar için evde deneyebileceğiniz 6 altın tavsiye!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Asla yalan söyleyemeyen 4 burç: Dürüst ve şeffaf kişilikleriyle ön plandalar...

Asla yalan söyleyemeyen 4 burç: Dürüst ve şeffaf kişilikleriyle ön plandalar...
Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!

Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu