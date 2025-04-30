Kuzey Kore'den gövde gösterisi: "Çok amaçlı destroyer" test edildi

Kuzey Kore, "çok amaçlı destroyerinin" silah sistemini test etti.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi:
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:05

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin liman kenti Nampho'daki test atışını yerinde izledi.

Bu kapsamda, "çok amaçlı destroyerin" silah sistemindeki güdümlü füze, uçaksavar füze ve gemideki otomatik silahlar gibi askeri mühimmat denendi.

Kim, "tehditlere karşı kendilerini savunmak için nükleer silahlanmanın güçlenmesi konusunda adım atılması gerektiğini" savundu.


Etiketler: #Kuzey Kore #destroyer

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