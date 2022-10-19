Kuzey Kore'den Güney Kore'ye tatbikat mesajı: Top atışlarıyla yanıt verdi
Kuzey Kore, Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına top atışlarıyla yanıt verdi.
Kuzey Kore, 2018'de Güney Kore ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışları yaparak Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı.
Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusunun topçu atışları, dün Güney Kore'nin Güney Kangwon eyaletine çok sayıda roketatar atmasına yanıt olarak yapıldı.
Ordu sözcüsü, "Kore Yarımadası'ndaki durum, düşmanların ön cephedeki tekrarlanan askeri provokasyonları nedeniyle daha da kötüleşiyor" dedi.
Güney Kore'nin 17 Ekim'de başlayan yıllık askeri tatbikatlarını "düşmanın Kuzey'e karşı savaş tatbikatı" olarak nitelendiren Pyongyang, Güney'e top atışlarıyla bir kez daha ciddi uyarı gönderdiklerini aktardı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün gece Sarı Deniz'e 100 ve Doğu Denizi'ne 150 topçu ateşi açtığını açıkladı.
Yonhap haber ajansında yer alan haberde, top atışlarının Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı tampon bölgelerine düştüğünü belirtti.
Pyongyang 14 Ekim'de de Doğu Denizi'ne kısa menzilli bir balistik füze (SRBM) ateşlemiş ve deniz "tampon bölgelerine" 170 topçu ateşi açmıştı.
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