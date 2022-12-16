Kuzey Kore'den yeni 'stratejik silah' denemesi: Başarıyla gerçekleştirildi
Kuzey Kore, yeni bir teknoloji geliştirme kapsamında "stratejik silah" olarak nitelendirdiği yeni füze denemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, "stratejik silah" olarak nitelendirdiği yeni füzenin denenmesine ilişkin yayımladığı haberde, Sohae Uydu Fırlatma Sahasından 140 tonluk bir itme gücüyle "katı yakıtlı motorun statik fırlatma testi"nin başarıyla tamamlandığı açıklandı.
Ülkede türünün ilk örneği olan "bu önemli testin" yeni bir "stratejik silah" sisteminin geliştirilmesi için "kesin garanti" sağladığı aktarıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeyi yerinden takip ettiği bildirilirken, testin amacının yeni teknoloji geliştirme kapsamında füze motorunun tüm teknik parçalarının çalışıp çalışmadığını doğrulamak için yapıldığı belirtildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu denemeyle birlikte yüksek itiş güçlü katı yakıta sahip yeni bir kıtalar arası balistik füze (ICBM) geliştirmeyi hedeflediğini savundu.
Öte yandan, katı yakıtlı füzelerin Kuzey'in daha önce test ettiği sıvı bazlı füzelerden daha basit olduğunu ve daha hızlı fırlatılabildiğini belirten uzmanlar, ABD ve Güney Koreli orduların bu füzeleri tespit etmekte zorlanacağını kaydetti.
Kuzey Kore yönetiminin, 2022 başından bu yana, farklı menzillerde 30'u aşkın füze denemesi yaptığı biliniyor.
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