Kuzey Kutbu'nda kuş gribinden ölen ilk deniz aygırı vakası bildirildi

Bir araştırmacı, Norveç'in Arktik adalarından birinde kuş gribinden ölen ilk deniz aygırı (mors) vakasının tespit edildiğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:13
Kuzey Kutbu'nda kuş gribinden ölen ilk deniz aygırı vakası bildirildi
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Norveç Kutup Enstitüsü'nden Christian Lydersen, Norveç'in Arktik adalarından birinde kuş gribinden ölen ilk deniz aygırı vakasının tespit edildiğini söyledi.

AFP'ye konuşan Lydersen, deniz aygırının geçen yıl Svalbard takımadalarındaki Hopen adasında bulunduğunu söyledi.

Bir Alman laboratuvarı tarafından yapılan testlerin kuş gribinin varlığını ortaya çıkardığını söyleyen Lydersen, "Kuş gribi ilk kez bir deniz aygırında kaydedildi" dedi.

Geçen yıl Svalbard Adaları'nda, kuzey kutbu'ndan yaklaşık bin km uzaklıkta ve Norveç anakarası ile kuzey kutbu arasında yaklaşık altı deniz aygırı ölü halde bulundu.

Lydersen, bazılarının kuş gribi geçirmesinin "imkansız olmadığını" söyledi.

CSIRO Avustralya Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nda moleküler mikrobiyolog olan Frank Wong, deniz aygırına bulaşmanın deniz memelileri için önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Deniz aslanları ve kürklü foklar gibi hayvanların daha önce hastalıktan öldüğünü söyledi.

Wong, kuş gribinin hala ördek ve kaz gibi kuşlar tarafından bulaşan "kuşa uyarlanmış bir virüs" olduğunu söyledi. Memelilerde sporadik enfeksiyon ve kuş gribinin yayılması, muhtemelen memelilerin enfekte olmuş ölü kuşları yutması ve diğer hayvanlarla yakın temas halinde kolonilerde yaşamasından kaynaklanıyordu.

İki ton ağırlığa kadar büyüyebilen mors, çoğunlukla balık ve kabuklu deniz hayvanlarını yediği, ancak bazen deniz kuşlarını da tükettiği biliniyor.

Lydersen, morsların buz akışının eridiği yaz aylarında bir araya gelme eğiliminde olduğu için gelişmeleri izlemenin önemli olduğunu söyledi.


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