Rus uyduları 2026'da Kuzey Kutbu'nda internet erişimi sunacak

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:13

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:21

Sphere Kongresi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, projeye ait Skif uydularıyla 2026'dan itibaren Kuzey Kutbu'nda internet erişimi sağlanacağı kaydedildi.

Basın servisine göre, Kuzey Kutbu'nda neredeyse hiç internet erişimi yok. Bölgedeki insanlar internete Amerikan uydu telefonlarını kullanarak erişebiliyor, ancak bu yöntemle küresel ağa erişim oldukça yavaş ve pahalı.

Ekim 2022'de Rusya, Soyuz-2.1b fırlatma aracını kullanarak bir Skif-D uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Gelecekte, sekiz Skif uydusunun çok uydulu bir yörünge takım uydusu oluşturmak üzere yörüngeye girmesi planlanıyor.¦