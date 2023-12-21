Rusya'dan Kuzey Kutbu uyarısı: Askeri varlığını artırdı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 21.12.2023 - 14:51

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılında gerçekleştireceği faaliyetlerin sonuçları hakkında konuştu.

Gerasimov, Batı'nın, Kuzey Kutbu'nun yüksek enlemlerinde askeri varlığını arttırdığını ve Rusya'nın sınırlarına yakın askeri altyapı geliştirdiğini söyledi.

Gerasimov, "ABD ve NATO çabalarını Kuzey Kutbu'ndaki hakimiyetlerini sağlamaya ve Rusya Federasyonu'nu bölgede caydırmaya odaklıyor. Bu amaçla 'kolektif Batı' yüksek enlemlerdeki askeri varlığını arttırıyor ve Rusya Federasyonu sınırları yakınında askeri altyapı geliştiriyor. Sonuç olarak bölgedeki çatışma potansiyeli artıyor" dedi.

"Finlandiya ve İsveç topraklarının NATO birliklerinin konuşlandırılması ve Rusya sınırındaki bölgelerde operasyonel yığınak yapmaları için giderek daha fazla kullanıldığını" belirten Gerasimov, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kutbu'ndaki varlığının askeri güç gösterisiyle ilgili olmadığına, ancak Kuzey Denizi Rotası sularında seyrüsefer ve doğal kaynakların araştırılması ve çıkarılması alanındaki projelerin uygulanması da dahil olmak üzere bölgenin ekonomik kalkınmasının güvenliğini sağlamak için olduğuna dikkatinizi çekerim."

Rusya'nın, Kuzey Kutbu'nda sistematik olarak bir grup asker geliştirdiğini, gerekli altyapı tesislerini oluşturduğunu ve modernize ettiğini de kaydeden Gerasimov, "Yabancı savaş gemilerinin Kuzey Denizi Rotası güzergahından geçişine ilişkin kuralları düzene sokmak için ek çalışmalar yürütüldü. Bu yılın Haziran ayında ilgili seyrüsefer kurallarında değişiklikler yapılmıştır" dedi.