Kuzey Makedonya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı
Kuzey Makedonya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı.
Kuzey Makedonya Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) katılım protokollerine onay verdi.
Protokolleri onaylayan her iki yasa tasarısı da 120 sandalyeli meclis oturumunda 103 milletvekilinin "evet" oyunu aldı. Oturumda bulunan ve NATO karşıtı duruşuyla tanınan Levica (Sol) Partisinden iki milletvekili karşıt oy kullandı.
Meclis oturumuna Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'nin yanı sıra ülkede akredite büyükelçiliklerin temsilcileri katıldı.
Meclis Başkanı Talat Caferi, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği sürecinde yaşadığı zorlukları hatırlattı.
Caferi, protokollerin onaylanma sürecinin ittifakın tüm üye ülkelerinde bir an önce tamamlanması arzusunu paylaşarak, "Kendi adıma, sizin adınıza ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları adına, iki dost ülke Finlandiya Cumhuriyeti ve İsveç Krallığına mümkün olduğunca en hızlı yolculuk, başarı ve NATO olarak adlandırılan bu büyük aile ve toplumundaki eylemlerimizde eşgüdüm diliyorum. Tebrikler" diye konuştu.
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