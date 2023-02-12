Kuzey Makedonya'da depremler nedeniyle yas ilan edildi
Kuzey Makedonya hükümeti, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle 13 Şubat'ta ülkede 1 günlük yas ilan etme kararı aldı.
Kovaçevski, "Türkiye ve Suriye sınır bölgesini vuran yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yarını yas günü ilan ettik. Kuzey Makedonya vatandaşlarının düşünce ve duaları, hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleriyle birliktedir" ifadelerini kullandı.
Depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Kovaçevski, "Devlet ve millet olarak yardım etmeye, dayanışma içerisinde olmaya, depremden etkilenen ve her şeyini kaybedenlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
???????Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede ve Kuzey Makedonya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirileceği vurgulandı.
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