Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın faciası: En az 50 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:41

Güncelleme: 16.03.2025 - 11:14

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.

Yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Yangın sırasında gece kulübünde binden fazla kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Faciaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alevler içindeki bir bina ve gökyüzüne doğru yükselen duman görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.