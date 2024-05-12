Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı görevi resmen devraldı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:54

Güncelleme: 12.05.2024 - 16:54

Siljanovska Davkova için Kuzey Makedonya Meclisinde yemin töreninin düzenlendiği özel oturum yapıldı.

Oturuma, yargı ve yürütmeden üst düzey temsilciler, dini liderler ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da dahil olmak üzere yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Oturumda yaptığı konuşmada, Siljanovska Davkova, Makedonya Cumhurbaşkanı görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım" dedi.

Siljanovska Davkova, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin cumhurbaşkanı olacağını vurgulayarak, ataerkilliğin hala mevcut olduğunu kaydettiği Balkanlar'daki ve ülkesindeki kadınlara ilham vermeyi amaçladığını söyledi.

Yeni cumhurbaşkanının, ülkenin anayasal ismi olan "Kuzey Makedonya"yı kullanmaması dikkati çekerken, Yunanistan’ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou konuşmanın devam ettiği esnada oturumun düzenlendiği Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

GÖREVİ DEVRALDI

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında Haziran 2018'de Prespa Anlaşması imzalanmış, ardından Makedonya olan ülkenin ismi "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmişti. Böylece Yunanistan’ın vetosunu kaldırmasıyla ülkenin NATO üyeliğinin yolu açılmıştı.

Meclisteki oturumun ardından Cumhurbaşkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, Siljanovska Davkova görevi eski cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’den devraldı.

OYLARINI YÜZDE 64,14'ÜNÜ ALDI

Kuzey Makedonya’da 8 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu düzenlenmişti.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova, oyların yüzde 64,14'ünü alırken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği eski Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların yüzde 29,25'ini almıştı.

GORDANA SİLİJANOVSKA DAVKOVA KİMDİR?

Ohri şehrinde 1953'te doğan Siljanovska Davkova, bir dönem devlet üniversitesinin hukuk fakültesinde anayasa hukuku ve siyasi sistem dersleri verdi.

1992-1994'te Meclis Anayasa Komisyonu üyeliği ve devlet bakanlığı yapan Siljanovska Davkova, BM Seçim Uzmanı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetim Uzmanlar Grubu Başkan Yardımcısı ve Venedik Komisyonu Üyesi görevlerinde bulundu.

Ülkede 2019'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan Siljanovska Davkova, ikinci turda seçimi kaybetmişti.

Siljanovska Davkova, 2020’den beri Kuzey Makedonya Meclisinde milletvekili olarak görev yapıyordu.